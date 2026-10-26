(ANSA) - SAN PAOLO, 26 OTT - Il senatore Flávio Bolsonaro, all'indomani della sconfitta contro Lula ha detto di essere stato convocato dalla Polizia Federale per consegnare i suoi passaporti dopo aver fatto visita a suo padre, l'ex presidente Jair Bolsonaro, questa mattina. "Stamattina - ha raccontato lui stesso sui social - sono andato a trovare mio padre, che come sapete è agli arresti domiciliari. E mentre stavo uscendo, la Polizia Federale di Lula era alla sua porta, in mezzo alla strada. Mi hanno ordinato di consegnare i passaporti e mi hanno anche proibito di lasciare il Paese". (ANSA).