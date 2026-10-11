(ANSA) - LOS ANGELES, 11 OTT - Batosta al botteghino per Aaron Sorkin: 'The Social Reckoning', atteso seguito di 'The Social Network', debutta con appena 6 milioni di dollari, fermandosi al quinto posto della classifica del fine settimana in Nord America. A conquistare la vetta è invece 'Other Mommy', con Jessica Chastain, che incassa 28 milioni nonostante le recensioni disastrose. L'horror della Universal, prodotto da Blumhouse, supera le aspettative nonostante appena il 19% di giudizi positivi su Rotten Tomatoes. Chastain interpreta un'entità soprannaturale che assume le sembianze della madre di una bambina. Seconda piazza, con 12 milioni, per 'Verity', il thriller psicologico di Amazon MGM tratto dal bestseller di Colleen Hoover, con Anne Hathaway e Dakota Johnson. Alla seconda settimana gli incassi crollano del 64%, ma il film ha già raccolto 113 milioni nel mondo, contro un budget di 40 milioni. Un altro horror tiene duro in terza posizione: 'Resident Evil', il nuovo adattamento della saga di videogiochi diretto da Zach Cregger ('Weapons') e distribuito da Sony. Alla quarta settimana incassa altri 8 milioni, portando il totale mondiale a 300 milioni contro un budget di 75 milioni. Quarto posto per 'Heart of the Beast', il thriller della Paramount con Brad Pitt nei panni di un uomo sopravvissuto a un incidente aereo che cerca di salvarsi insieme al suo cane. Alla terza settimana incassa 7 milioni, per un totale mondiale di 131 milioni. Il film Sony di Sorkin torna sul mondo di Facebook raccontato nel 2010 da David Fincher in 'The Social Network', grande successo da 224 milioni di dollari nel mondo che valse a Sorkin l'Oscar per la sceneggiatura. Mikey Madison interpreta un'ingegnera che consegna documenti riservati a un giornalista, Jeremy Allen White, per denunciare le pratiche dell'azienda. (ANSA).