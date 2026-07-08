(ANSA) - NEW YORK, 08 LUG - Il Fondo Monetario Internazionale conferma per l'Italia una crescita del +0,5% sia quest'anno sia nel 2027. E' quanto emerge dall'aggiornamento del World Economic Outlook. Confermate anche le previsioni per la Spagna al +2,1% e al +1,8%, mentre per la Francia e la Germania le stime sono state ritoccate al ribasso per il 2026. La Francia è attesa crescere dello 0,6% quest'anno, ovvero 0,3 punti percentuali in meno rispetto alle previsioni di aprile. Per il 2027 invece la crescita è stimata al +0,9% (invariata rispetto ad aprile). Per la Germania il Fondo stima un pil in aumento dello 0,7% quest'anno e dell'1,0% il prossimo. (ANSA).