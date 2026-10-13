(ANSA) - ROMA, 13 OTT - Per le economie del G7 "è urgente" correggere l'andamento dei bilanci pubblici. Il monito arriva dal Fondo monetario internazionale nel 'fiscal monitor' pubblicato in occasione dei meeting annuali a Bangkok. "Le principali economie avanzate con un elevato debito necessitano di misure concrete ancorate a piani credibili di medio termine e a ipotesi realistiche" per "riportare il debito su un sentiero sostenibile, contenere i costi di indebitamento e limitare gli effetti di contagio sul resto del mondo". Il rapporto avverte che la spesa per interessi "sta diventando un carico sempre più imponente" che "restringe le opzioni". Il documento, poi, contiene un'insolito riferimento a un singolo Paese, gli Usa, dove la spesa per interessi raddoppierebbe dal 2,8% del Pil prima della pandemia al 5,7% nel 2031, arrivando ad un livello "grosso modo uguale alla spesa sociale". (ANSA).