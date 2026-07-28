(ANSA) - ROMA, 28 LUG - "Le manifestazioni sono sintomo di democrazia, ma non si possono attaccare le forze dell'ordine. Si passa dalla parte del torto e anche le buone ragioni delle manifestazioni sfumano". Lo ha detto il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, durante la cerimonia del Ventaglio. Ad una giornalista che gli ha chiesto se a suo avviso sia corretto pensare subito a nuovi reati, ha risposto: "Io credo che di leggi ce ne siano già per garantire che le manifestazioni possano essere svolte in modo pacifico". Poi, ha aggiunto: "Qualsiasi legge fatta deve garantire il diritto di manifestare e la tutela delle forze dell'ordine". (ANSA).