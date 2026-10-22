(ANSA) - ROMA, 22 OTT - "La sicurezza non può essere affidata soltanto alle norme e ai controlli, per quanto indispensabili. È essenziale diffondere un'autentica cultura della prevenzione che deve partire dalle scuole e guidare i nostri ragazzi fino all'ingresso nel mondo delle professioni. L'auspicio è che da queste giornate possa emergere una maggiore consapevolezza. Tutelare le lavoratrici e i lavoratori è un obiettivo inderogabile. Intorno a loro le istituzioni, le imprese e le parti sociali devono costruire un fronte comune, perché è il lavoro a costruire il futuro di una comunità. E nessun futuro può dirsi davvero tale se, per conquistarlo, si mette a rischio una vita umana". Così il Presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana, in apertura della terza edizione degli Stati Generali della salute e sicurezza sul lavoro in corso a Montecitorio. (ANSA).