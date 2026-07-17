(ANSA) - DAMASCO, 17 LUG - Le Guardie Rivoluzionarie di Teheran avevano affermato di aver preso di mira la base militare di Al-Tanf in Siria in risposta agli attacchi statunitensi, ma una fonte militare siriana nega. "Neghiamo qualsiasi bombardamento iraniano contro l'area di Al-Tanf", ha detto la fonte alla Afp, parlando a condizione di anonimato. Le forze statunitensi hanno dichiarato di essersi ritirate dalla base all'inizio di quest'anno, dopo che vi erano state stanziate delle truppe nell'ambito di una coalizione anti-jihadista guidata dagli Stati Uniti. (ANSA).