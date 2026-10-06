(ANSA) - BRUXELLES, 06 OTT - Non è previsto alcun confronto al Consiglio Ue Ecofin di venerdì 9 ottobre a Lussemburgo sulla flessibilità di bilancio legata al caro-energia e all'ipotesi di considerare l'impatto dell'inflazione nell'applicazione delle regole del Patto di stabilità. E' quanto si apprende da un alto diplomatico europeo in vista della riunione. "No, non è previsto", ha affermato interpellato al riguardo. Durante la colazione informale tra i ministri dell'Economia dei 27 si parlerà invece di extraprofitti. (ANSA).