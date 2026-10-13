(ANSA) - ROMA, 13 OTT - "Per un mero errore materiale, è stato trasmesso un ordine del giorno del Consiglio dei ministri non aggiornato". Lo spiegano fonti di Palazzo Chigi, a proposito dell'inserimento iniziale dell'illustrazione delle linee della manovra all'interno dell'odg del Cdm, sottolineando che "del resto, era stato lo stesso ministro Giorgetti a chiarire in Aula che l'approvazione del disegno di legge di bilancio sarebbe avvenuta in un momento successivo". Ieri il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti ha spiegato che "la composizione della manovra sarà definita alla luce del completamento della procedura europea" di approvazione della richiesta di attivazione della clausola di salvaguardia nazionale. Questo dovrebbe avvenire all'Eurogruppo convocato per il 9 novembre. Quindi quest'anno non potrà essere rispettato il termine, non perentorio, del 20 ottobre per l'invio al Parlamento del disegno di legge di bilancio. Intanto oggi il Consiglio dei ministri approverà il Dpb, l'ossatura della manovra, dopo che il Parlamento ha approvato lo scostamento. Poi il governo, per tradurre in norme lo scostamento, dovrà attendere il via libera formale dell'Eurogruppo alla Nec e l'autorizzazione dell'Europa autorizzazione a deviare dagli obiettivi di finanza pubblica. (ANSA).