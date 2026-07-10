(ANSA) - ROMA, 10 LUG - Partirà già lunedì il 'trilogo' Ue per arrivare al regolamento dell'euro digitale, con una forte spinta del presidente dell'Eurogruppo, Pascal Donohoe, a chiudere entro l'anno per arrivare all'annuncio nel 2027, in concomitanza con i 25 anni dalla nascita dell'euro. E il 'pilot' con cui la Bce inizierà a testare il contante digitale, messo in agenda per il 2027 in vista del lancio nel 2029, ha visto domande da oltre 50 banche europee, fra cui sette italiane: del totale la Bce ne selezionerà circa 40. Sono alcune delle indiscrezioni che arrivano da fonti dell'Eurosistema, all'indomani del sì del Parlamento europeo. (ANSA).