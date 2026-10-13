(ANSA) - BRUXELLES, 13 OTT - "L'aumento dei prezzi dell'energia è parte dell'agenda. Il dibattito potrebbe essere focalizzato sul breve termine e sulle possibili misure per affrontare" la crisi dei prezzi dell'energia. "Ci aspettiamo che alla fine del dibattito il Consiglio europeo chieda alla Commissione di mettere in campo nuove misure". Lo spiega un alto funzionario Ue in vista del summit dei 27 di giovedì e venerdì. Il dossier sarà tra i primi sul tavolo del vertice, nella giornata di giovedì. (ANSA).