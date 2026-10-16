(ANSA) - BRUXELLES, 16 OTT - La revoca dei controlli italiani alla frontiera con la Spagna "è stata concordata ieri tra il presidente del governo spagnolo Pedro Sánchez e la premier Giorgia Meloni, che ne hanno discusso a margine del Consiglio europeo". Lo riferiscono fonti della delegazione spagnola, confermando che l'Italia ha comunicato il rinnovo dei controlli per una settimana. "I ministri dell'Interno lavoreranno nel corso di questa settimana per procedere alla loro eliminazione", precisano le stesse fonti. (ANSA).