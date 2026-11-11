(ANSA) - ROMA, 11 NOV - "L'obiettivo condiviso è rafforzare la manovra nel corso dell'iter alle Camere attraverso correttivi mirati su alcune priorità, a partire da sanità, pensioni, scuola e università". Lo fanno sapere fonti della maggioranza dopo il vertice sulla manovra a Palazzo Chigi tra la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, i vicepresidenti Antonio Tajani e Matteo Salvini, il leader di Noi Moderati Maurizio Lupi e il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, per fare il punto sulle principali questioni in vista dell'avvio dell'esame parlamentare. (ANSA).