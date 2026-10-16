(ANSA) - BRUXELLES, 16 OTT - Le Conclusioni approvate sulla competitività dal Consiglio europeo hanno recepito diverse priorità promosse dall'Italia, in particolare sulla necessità di ridurre i costi dell'energia, tutelare la produzione industriale europea e intervenire, nel quadro della revisione in corso del sistema Ets, sulla volatilità dei prezzi della CO₂ e sul loro impatto sui costi dell'elettricità, in linea con il contributo di riflessione italo-ceco predisposto in vista di questo Vertice. E' quanto sottolineano fonti di Palazzo Chigi in merito al compromesso trovato nella notte sul capitolo energia e competitività. (ANSA).