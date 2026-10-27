(ANSA) - ROMA, 27 OTT - Sfuma per il momento dalla manovra l'ipotesi di un taglio dell'Irpef per i redditi sopra i 50mila euro. Lo si apprende da fonti della maggioranza, che spiegano che la misura al momento non troverebbe posto nel testo del disegno di legge di bilancio atteso domani in consiglio dei ministri. L'idea di un intervento era stata congelata nelle scorse settimane, ma poi era tornata in pista nei giorni scorsi, con l'ipotesi di estendere l'aliquota al 33% almeno fino a 55mila euro. Dal vertice di maggioranza di ieri sera sarebbe invece emerso questo nuovo orientamento. (ANSA).