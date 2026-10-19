(ANSA) - BRUXELLES, 19 OTT - La riunione del Consiglio europeo di marzo si terrà a Roma per celebrare il 70esimo anniversario dei trattati. E' quanto emerso a margine del summit a Bruxelles durante il quale, a quanto si apprende da fonti europee, sarebbe arrivato anche il via libera del primo ministro belga Bart De Wever. Un alto funzionario Ue conferma all'ANSA che la procedura per la collocazione a Roma del summit di marzo "è in corso". Il regolamento prevede che i capi di Stato e di governo Ue si riuniscano due volte per semestre a Bruxelles, ma in circostanze eccezionali il presidente può decidere per un'altra sede, con l'accordo unanime dei 27. (ANSA).