(ANSA) - BRUXELLES, 16 NOV - Il Coreper - il Comitato dei rappresentanti permanenti presso l'Ue - sarà con ogni probabilità chiamato a dare "linee guida" per quanto riguarda i negoziati con la Russia, dove l'Europa sarà rappresentata dal formato E5+Ue. "Ora dovremmo passare a una dinamica più proattiva", afferma all'ANSA un funzionario europeo. Resta da vedere, al momento, se si tratterà di un mandato formale o meno. Peraltro, nota il funzionario, il Coreper può fornire solo orientamenti "alle istituzioni dell'Ue e non ai singoli Stati membri". Al tavolo siede poi anche la Nato e anche lì resta da capire come organizzare il suo mandato. (ANSA).