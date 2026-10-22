(ANSA-AFP) - PECHINO, 22 OTT - Un violento terremoto di magnitudo 7 ha colpito la regione del Tibet. Secondo i dati dell'Istituto geologico degli Stati Uniti (Usgs), l'epicentro è stato localizzato a circa 183 chilometri a est-nord-est della città di Nagqu. Trattandosi di un'area montuosa e scarsamente popolata dell'altopiano tibetano, l'entità dei danni e il numero di eventuali vittime rimangono al momento incerti, sebbene la forte intensità della scossa faccia temere possibili crolli nelle zone limitrofe. (ANSA-AFP).