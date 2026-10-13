(ANSA-AFP) - RIAD, 13 OTT - A Riad si è udita una forte esplosione, secondo quanto riferito dai giornalisti dell'Afp dopo un allarme aereo diramato dalle autorità dell'Arabia Saudita, regolarmente presa di mira negli ultimi giorni dagli attacchi degli Houthi filo-iraniani dello Yemen. "La città di Riad è interessata da una minaccia aerea ostile", avverte un messaggio ricevuto dagli abitanti della capitale saudita, ai quali è stato poi comunicato che l'allarme era stato revocato. Esplosioni sono state udite da testimoni anche nei pressi di un impianto Aramco nell'est del Paese. (ANSA-AFP).