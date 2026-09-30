(ANSA) - ROMA, 30 SET - Il decreto che contiene le norme sul tetto al numero degli stranieri nelle classe e al divieto di coprirsi il volto 'sarà pubblicato ad ore. Fra domani e dopo domani'. Lo ha detto il ministro degli Affari Europei Tommaso Foti intervistato a Tagadà. Il decreto ha poi spiegato Foti prevede che per le scuole primarie la misura si applica a chi non è cittadino italiano e non è nato in Italia e non ha fatto per due anni la scuola dell'infanzia. "Quindi - ha detto -i numeri cambiano diventa più facile la messa a terra, ma non cambia il principio che è quello fin dall'inizio: la conoscenza della lingua italiana". Quanto all'impasse del decreto alla Ragioneria, Foti ha assicurato che la criticità non riguarda le norme sugli alunni stranieri, ma altre norme legate al Pnrr e all'interpretazione delle coperture "c'è una discussione su una copertura che è stata letta in un modo diverso da quello che era l'auspicio ma sono convinto che domani e domani l'altro arriva perché la questione è stata completamente sviscerata" ha concluso. (ANSA).