(ANSA) - ROMA, 29 SET - Oggi è stata trasmessa alla commissione Ue la richiesta del pagamento della decima e ultima rata del Pnrr. Lo rende noto il ministro degli Affari Europei, Coesione, Pnrr Tomamso Foti. "Si avvia alla conclusione un percorso di riforme e investimenti straordinariamente virtuoso" frutto di "un nuovo modello italiano di governance che ha fatto scuola in Europa che ha visto il Governo Meloni e l'intero Sistema-Paese impegnati in una delle più importanti operazioni di trasformazione e modernizzazione di sempre. Un lavoro che non ha precedenti nella storia della Repubblica, sia per la dimensione che per la complessità degli interventi", afferma il ministro. (ANSA).