SALONICCO. Attimi di terrore a bordo di un volo Ryanair operato da Malta Air partito da Salonicco e diretto a Memmingen, in Germania. Un guasto al motore ha costretto i piloti a rientrare nello scalo greco per un atterraggio d'emergenza. Durante la discesa, alcuni frammenti del motore si sono staccati colpendo e mandando in frantumi un finestrino, accanto al quale era seduto un passeggero serbo di 61 anni.

Secondo le testimonianze raccolte dai media greci, l'uomo ha rischiato di essere risucchiato verso l'esterno ed è stato trattenuto dagli altri passeggeri fino all'atterraggio. Nell'abitacolo sono scese anche le maschere dell'ossigeno. Il sessantunenne è rimasto cosciente ma sotto shock e avrebbe riportato lesioni al collo e ustioni, probabilmente causate dall'attrito dell'aria.

L'aereo è atterrato in sicurezza all'aeroporto Makedonia di Salonicco, dove erano già state attivate le procedure di emergenza con vigili del fuoco e polizia. Quattro passeggeri sono stati trasportati in ospedale per controlli: tre sono stati dimessi, mentre uno è rimasto ricoverato per ulteriori accertamenti.

Secondo le autorità greche, il guasto non ha provocato la perforazione della fusoliera. Ryanair ha messo a disposizione un velivolo sostitutivo per consentire ai passeggeri di raggiungere la destinazione finale. Le autorità aeronautiche hanno avviato un'indagine per accertare le cause dell'avaria al motore.