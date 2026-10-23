(ANSA) - ROMA, 23 OTT - Comitati per l'alternativa radicati nei territori, un programma essenziale condiviso dalle forze progressiste e un partito più presente nei quartieri popolari e nei luoghi di lavoro. E' la ricetta organizzativa verso le politiche 2027 indicata nel documento politico 'Pronti per l'alternativa', elaborato del correntone del Pd - guidato da Dario Franceschini, Andrea Orlando e Roberto Speranza - riunito da oggi a domenica a Montepulciano. "Il partito dev'essere messo al servizio del percorso di coinvolgimento e mobilitazione democratica", si legge nel testo, che propone la costruzione di "comitati per l'alternativa" come spazi permanenti di partecipazione, capaci di mettere in relazione forze politiche, sociali e civiche. La definizione di un programma comune viene indicata come un passaggio essenziale: "Non basta unirsi contro la destra e fare appello alla difesa astratta dei principi democratici", ma occorre offrire, soprattutto alle nuove generazioni, "risposte concrete alle paure, ai bisogni e alle aspirazioni dei cittadini". (ANSA).