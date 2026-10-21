(ANSA) - PARIGI, 21 OTT - "È giunto il momento di fare un ulteriore passo avanti nella mobilitazione, lo sciopero deve prendere il sopravvento. Invochiamo la più ampia mobilitazione possibile per il 5 novembre e invitiamo a tenere assemblee ovunque, in tutti i luoghi di lavoro, per estendere lo sciopero anche nei giorni successivi": lo ha detto la segretaria generale della Cgt, il principale sindacato francese, Sophie Binet, al termine della riunione a Parigi con il premier Sébastien Lecornu. Nel corso della riunione a Matignon, Binet ha accusato il governo: "Le nostre rivendicazioni non sono state affatto prese in considerazione". (ANSA).