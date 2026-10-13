(ANSA) - PARIGI, 13 OTT - Sono finora 36 le inchieste aperte in Francia dall'Ispettorato generale della polizia (Igpn, la cosiddetta 'polizia della polizia'), per presunti episodi di violenze da parte delle forze dell'ordine dall'inizio delle mobilitazioni studentesche a metà settembre: è quanto riferiscono fonti di polizia. Dall'inizio delle proteste, quasi un mese fa, oltre 200 studenti sono rimasti feriti, così come più di 800 agenti tra poliziotti e gendarmi e 147 membri del personale dell'Istruzione pubblica. (ANSA).