(ANSA) - PARIGI, 09 LUG - La nuova ondata di caldo che tocca nuovamente la Francia dovrebbe durare almeno fino al 14 luglio, giorno della Festa nazionale francese, con un ''nuovo aumento delle temperature'' atteso per domenica: è quanto riferisce Météo-France, l'agenzia meteorologica nazionale della Francia. La cosiddetta 'canicule' - 'canicola', espressione di derivazione francese usata dai francesi per indicare gli episodi di afa intensa - dovrebbe durare almeno fino al 14 luglio, con un successivo calo progressivo delle temperature che resta ancora tutto da confermare, scrive Météo France sul suo sito web. Domani, 77 dipartimenti (province) saranno in stato di allerta arancione caldo, il penultimo livello prima dell'allerta rossa che riguarderà invece 9 dipartimenti. Intanto, mentre si moltiplicano gli incendi boschivi, in particolare, nei dipartimenti di Drome e di Indre, il premier Sébastien Lecornu ha annunciato per domani mattina una nuova riunione di crisi interministerliale (Cic) per fronteggiare il caldo. La riunione è stata fissata per le dieci in Place Beauvau, storica sede del ministero dell'Interno a Parigi. Solo nella giornata di ieri, secondo quanto riferito dal ministro dell'Interno, Laurent Nuñez. sono stati 325 i roghi recensiti in Francia. L'episodio di caldo intenso coincide anche con il vertice della cosiddetta 'coalizione dei volenterosi' per l'Ucraina, organizzato lunedì pomeriggio da Emmanuel Macron a Parigi, alla vigilia della tradizionale parata militare per la festa nazionale del 14 luglio, a cui quest'anno sono attesi una trentina di capi di Stato e di governo, tra cui il presidente, Sergio Mattarella. (ANSA).