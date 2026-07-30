(ANSA) - CUNEO, 30 LUG - "In passato quante norme hanno cambiato i politici per favorire se stessi o il loro entourage?". Così Dante Roggero, il fratello del gioielliere di Grinzane Cavour in carcere per l'omidicio di due rapinatori e il tentato omicidio di un terzo, risponde a chi gli chiede un commento alle parole del presidente della Repubblica Sergio Mattarella alla cerimonia del Ventaglio durante la quale, senza menzionare il caso del gioielliere, ha sottolineato il rischio che adattando "le leggi ai comportamenti individuali non si rafforza la sicurezza ma si decide l'abicazione dello Stato". "Non si tratta di adattare le leggi 'ad personam' - aggiunge Dante Roggero - però la vicenda ha reso evidenti molti limiti delle leggi attuali. Il gran parlare di Roggero ha aperto un dibattito che, credo, porterà ad un risultato in un futuro prossimo". La vicenda del fratello, aggiunge, "è servita per riconsiderare il tema dei rimborsi ai malviventi. La stragrande maggioranza degli italiani è basita da questo aspetto". (ANSA).