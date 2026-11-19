(ANSA) - BRUXELLES, 19 NOV - La filiale italiana di Deutsche Bank ha fatto ricorso a derivati e a una contabilità ombra per nascondere perdite fino a 800 milioni di euro sui prestiti ipotecari. Lo riferisce il Financial Times, parlando di una riserva occulta messa a punto dai manager italiani ribattezzata 'tesoretto'. Il meccanismo è rimasto in vigore per oltre un decennio, fino al 2018, quando una segnalazione interna ha fatto emergere la vicenda. Deutsche Bank non ha però mai reso pubblica la vicenda né gli esiti dell'indagine interna 'Project Aetos' che ha evidenziato carenze su operazioni bancarie di base e gestione del rischio sui prestiti ipotecari. (ANSA).