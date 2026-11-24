(ANSA) - ROMA, 24 NOV - Gli Stati Uniti hanno già assegnato all'Ucraina i missili intercettori PAC-3 e PAC-2 per i sistemi di difesa aerea Patriot ma la consegna è stata bloccata dal segretario alla Difesa Pet Hegseth. Lo scrive il Financial Times aggiungendo che circa 60 intercettori Patriot, alcuni dei quali già presenti in arsenali europei, sono ancora in attesa dell'approvazione del Pentagono per essere inviati. Poiché i missili Patriot sono di fabbricazione americana, Washington deve dare la sua approvazione per la loro esportazione e riesportazione, anche dai depositi europei. (ANSA).