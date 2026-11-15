(ANSA) - WASHINGTON, 15 NOV - Jensen Huang sta valutando un clamoroso ritorno alla guida di Nvidia, carica che ha lasciato giovedì travolto dallo scandalo delle relazioni extraconiugali, di cui una con una donna cinese sospettata di essere una spia di Pechino. Mentre alcuni suoi alleati nella Silicon Valley stanno facendo pressione sul board perché lo reintegri, riferisce il Financial Times, Huang avrebbe discusso con alcuni collaboratori la possibilità di rientrare in carica. Il tutto probabilmente anche con il supporto della Casa Bianca. (ANSA).