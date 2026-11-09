(ANSA) - BRUXELLES, 09 NOV - Il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha avvertito che bloccherà il prossimo bilancio settennale dell'Ue a meno che tutti gli Stati membri non si impegnino a fornire sostegno finanziario all'Ucraina nel 2027 e oltre. Lo riporta il Financial Times citando la lettera inviata da Berlino al presidente del Consiglio europeo António Costa. "Un impegno collettivo affinché tutti noi, senza eccezioni, contribuiamo in modo equo a colmare il deficit è un prerequisito essenziale per discutere qualsiasi altra questione, in particolare quelle con implicazioni finanziarie", ha scritto Merz. (ANSA).