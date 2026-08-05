(ANSA) - FIRENZE, 05 AGO - Lavori in corso alle Gallerie degli Uffizi: decine di progetti, alcuni conclusi altri in svolgimento o in rampa di lancio, per un totale di 50 milioni che nel giro di due anni trasformeranno il complesso museale, dalla Galleria delle Statue e delle Pitture, a Palazzo Pitti fino al Giardino di Boboli. Oggi il direttore Simone Verde ha fatto il punto insieme allo staff delle Gallerie, anche per "valorizzare il grande lavoro collettivo svolto da tutto il personale". Si tratta, ha sottolineato, "di una operazione di vastità e profondità senza precedenti: il complesso museale ne emergerà ancora più bello e sempre più icona fondamentale dell'Italia nel mondo". I cantieri coprono ogni area di intervento: riallestimenti museografici, restauri di opere e ambienti, rifunzionalizzazione o nuova illuminazione di spazi, incremento di servizi e misure per rendere il complesso sempre più accogliente per i visitatori. Sul fronte dei restauri, a Boboli previsto il recupero funzionale dell'Anfiteatro (3 milioni) per realizzare spettacoli pubblici, il completamento del restauro della fontana del Nettuno e dell'isola (7,6 milioni). A Palazzo Pitti sarà musealizzato l'ultimo piano (4,9 milioni). Altri interventi consistenti interessano il Tesoro mediceo al piano terra e la Galleria Palatina. Agli Uffizi saranno realizzate la sezione introduttiva di Storia delle collezioni (2,4 milioni) e un nuovo ingresso nella Sala monumentale i cui cantieri partiranno fra qualche mese. Altri lavori riguardano le sale dei Fiamminghi, saranno poi aperte la sala con i ritratti degli Uomini Illustri di Andrea del Castagno e il ricetto delle antiche iscrizioni. Avviato poi il rifacimento dell'intero apparato didascalico del museo e della segnaletica del complesso. Attenzione anche per gli apparati dedicati alla sicurezza conservativa. (ANSA).