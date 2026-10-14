(ANSA) - MILANO, 14 OTT - "C'è un congresso. Sono della Lega e mi candido" anche per dire "che non siamo un partito di estrema destra. Noi siamo federalisti e siamo il partito dei territori". Così all'ANSA il senatore della Lega Massimo Garavaglia. "Ci disegnano come di estrema destra, ma non è così. La Lega è la Lega" aggiunge Garavaglia, che sottolinea di aver parlato della sua candidatura anche con il governatore della Lombardia Attilio Fontana: "Certo, è un amico - risponde il presidente della commissione Finanze del Senato -. Ma ho tanti amici in tutta Italia". (ANSA).