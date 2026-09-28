PAVIA. Due analisi del campione prelevato dai pedali della bicicletta di Alberto Stasi, eseguite il 20 settembre 2007, diedero esito «totalmente negativo». I relativi tracciati, però, non risultano negli atti del procedimento e del processo a carico dell’ex studente della Bocconi per l’omicidio di Chiara Poggi. Lo scrive il procuratore di Pavia Fabio Napoleone in un comunicato sugli accertamenti svolti nell’ambito dell’inchiesta su Andrea Sempio.

A individuare le due corse elettroforetiche sono stati Ugo Ricci e Pasquale Linarello, consulenti della difesa di Stasi, esaminando i dati grezzi consegnati alla Procura dal Ris di Parma il 6 novembre 2025. Il giorno precedente alle analisi negative, il 19 settembre 2007, dallo stesso campione era stato ricavato un profilo genetico attribuito dal consulente del pm alla vittima. Quel risultato aveva contribuito al fermo di Stasi.

La Procura di Pavia ha chiesto ai propri consulenti, Carlo Previderè e Pierangela Grignani, di valutare la discordanza. I due esperti hanno confermato l’esistenza delle analisi negative del 20 settembre e concluso che, all’epoca, sarebbe stato opportuno approfondire i risultati contrastanti. Secondo quanto riferisce Napoleone, dalle indagini recenti non risulta che quell’approfondimento sia stato effettuato.

Per i consulenti della difesa, le controanalisi avrebbero potuto scagionare Stasi già nel 2007. La valutazione dei consulenti della Procura si ferma invece alla discordanza tra gli esiti e alla necessità di chiarirla. I magistrati hanno avviato ulteriori accertamenti, anche per ottenere spiegazioni da appartenenti al Ris di Parma che si occuparono delle analisi all’epoca.