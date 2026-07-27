ROMA. Dovrebbe arrivare oggi l’intervento del governo contro il caro carburante.

l Consiglio dei ministri, a quanto si apprende, si riunirà nel pomeriggio alle 17.30 per varare l'intervento ponte allo studio del governo da giorni. Il decreto legge dovrebbe intervenire in particolare sul costo del gasolio. Successivamente, alla luce dei dati sull'extragettito Iva di luglio, è atteso un secondo intervento con il meccanismo dell'accisa mobile.

Il caro carburante resta, infatti, in cima ai pensieri della Meloni, che anche venerdì ne ha parlato a lungo con Giorgetti per provare a trovare le strategie più efficaci sul complesso dossier. Resta, però, sempre il tema delle risorse da reperire mentre la fiammata dei prezzi non accenna a diminuire come dimostrano anche i dati di ieri dell’osservatorio del Mimit (che evidenziavano il diesel a quota 2,18 euro al litro e la benzina che si è alzata fino a toccare la quota di 1,98 al litro, a ridosso dei due euro).

Avanti, dunque, con un provvedimento che dovrebbe riguardare almeno in un primo tempo il diesel per poi intervenire, come spiega lo stesso ministro Urso, con le accise mobili quando saranno noti nel dettaglio i numeri dell’extragettito Iva di luglio.