FAENZA. Un gatto trovato in condizioni gravissime, una bottiglia di vodka recuperata nelle vicinanze e il sospetto che qualcuno possa aver deliberatamente dato fuoco all'animale. È quanto stanno cercando di chiarire gli agenti della polizia locale di Faenza, in provincia di Ravenna, dopo il ritrovamento del micio nel parco di via Volpaccino. L'episodio sarebbe avvenuto mercoledì sera, ma la dinamica resta ancora tutta da accertare.

L'animale è sopravvissuto e si trova attualmente ricoverato in gravi condizioni in una clinica veterinaria. Gli investigatori stanno verificando l'ipotesi che ignoti possano averlo cosparso di alcol e successivamente incendiato. Un sospetto inquietante, sul quale proseguono gli accertamenti, senza che al momento siano state individuate responsabilità.

Durissima la reazione dell'assessore comunale al Benessere Animale, Gianluca Baccarini, che ha parlato di un gesto di «crudeltà inaccettabile», invitando chiunque abbia informazioni a rivolgersi alle autorità. Condanna anche da Roberta Conti, segretaria della Lega a Faenza, che auspica la presenza di telecamere di videosorveglianza funzionanti nella zona per contribuire a fare luce sull'accaduto.

A denunciare pubblicamente la vicenda è stato il proprietario del gatto, che attraverso un post su Facebook ha chiesto aiuto per ricostruire quanto successo e individuare gli eventuali responsabili. Intanto resta alta l'attenzione sulle condizioni dell'animale, mentre le indagini dovranno stabilire se si sia trattato effettivamente di un atto intenzionale di maltrattamento.