(ANSA) - LONDRA, 26 NOV - Il ministero della Difesa britannico Wes Streeting ha scritto a circa 100 mila riservisti, ex militari che possono essere richiamati in caso di emergenza, chiedendo loro di prepararsi a un eventuale conflitto: non accadeva dai tempi della Guerra fredda. Nella lettera, firmata dai comandanti di esercito, Royal Navy e Raf, e rivelata dal Telegraph, i destinatari sono invitati ad aggiornare i recapiti, a indicare competenze e lavoro attuali e a offrirsi volontari per addestramenti ed esercitazioni, come la Steadfast Defender della Nato in programma all'inizio del 2027. Per il ministro "è una precauzione necessaria". (ANSA).