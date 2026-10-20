(ANSA) - LONDRA, 20 OTT - Il Regno Unito ha annunciato l'invio in Arabia Saudita di caccia Typhoon della Raf, oltre a un aereo da trasporto Atlas A400M, per missioni difensive contro gli attacchi degli Houthi sostenuti dall'Iran. La decisione segna un'escalation del coinvolgimento britannico nel conflitto regionale. "I Typhoon della Raf condurranno operazioni di difesa aerea sull'Arabia Saudita, contribuendo a proteggere le città saudite, le popolazioni civili e le infrastrutture nazionali critiche dagli attacchi degli Houthi", ha dichiarato il ministro della Difesa Wes Streeting in una nota. (ANSA).