(ANSA) - MILANO, 18 NOV - Generali aggiorna oggi la comunità finanziaria sui forti progressi realizzati nell'ambito del piano strategico "Lifetime Partner 27: Driving Excellence", che termina a fine 2027, confermando la costante capacità di esecuzione del gruppo e la fiducia nel superamento di tutti gli obiettivi presentati a gennaio 2025. "Gli ottimi risultati ottenuti e la nostra disciplina nell'esecuzione confermano che Generali è pienamente in linea per superare tutti i target del piano strategico "Lifetime Partner 27: Driving Excellence". Grazie all'efficace implementazione del nostro quarto piano strategico consecutivo, tutt'ora in corso, il nostro Gruppo è oggi più forte che mai" commenta il ceo Philippe Donnet. "Stiamo generando una redditività crescente, una generazione di cassa più forte e una remunerazione degli azionisti sempre più elevata, grazie all'eccellenza tecnica e alla forza dei nostri business Vita, Danni e Asset & Wealth Management. Allo stesso tempo, queste solide fondamenta rappresentano la base per cogliere le opportunità future", aggiunge. (ANSA).