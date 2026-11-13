(ANSA) - MILANO, 13 NOV - Generali nei primi nove mesi ha registrato premi lordi in crescita a 76,5 miliardi (+4,5%), guidati sia dal Danni (+6,3%) sia dal Vita (+3,5%). La raccolta netta Vita si conferma forte a 11,7 miliardi (+13,6%), grazie al contributo positivo di tutte le linee di business. Il risultato operativo è in deciso aumento a 6.446 milioni (+8,5%), l'utile netto normalizzato è in forte crescita a 3.678 milioni (+12%), sostenuto da una solida performance operativa. Il risultato netto aumenta a 3.597 milioni (+11,9%). "Gli eccellenti risultati dei primi nove mesi riflettono l'efficace implementazione del nostro piano strategico e confermano la forte crescita del Gruppo, sostenuta da tutti i segmenti di business.". Lo afferma il cfo di Generali, Cristiano Borean, esprimendo "grande fiducia nella possibilità di superare tutti gli obiettivi del nostro piano strategico". (ANSA).