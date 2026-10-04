(ANSA) - MILANO, 04 OTT - "A noi la giustizia ha dato un colpevole, per noi è Stasi. Se questa nuova indagine, questa procura ci darà un nuovo colpevole, ne prendiamo atto": così hanno detto i genitori di Chiara Poggi, Giuseppe e Rita, intervistati a 'Verissimo' su Canale 5. "Noi abbiamo fatto 5 processi, 8 anni di processi, e sono lunghi" ha detto il padre. "Non è che ci intestardiamo. Se la giustizia ci darà un nuovo colpevole, ne prenderemo atto" però "Non è che perché una procura fa un'indagine, allora si accende la lampadina e uno cambia idea". "Per noi è quello. Fino a quando la giustizia non ci darà un altro nome - ha aggiunto Rita - Se ne darà un altro ne prenderemo atto". (ANSA).