(ANSA) - BANGKOK, 12 OTT - Il boom degli investimenti necessari per l'intelligenza artificiale sta tenendo la crescita globale a circa il 3%, nonostante lo shock energetico e il rischio geopolitico. Lo ha detto la direttrice generale del Fondo monetario internazionale, Kristalina Georgieva, intervenendo di fronte a centinaia di delegati in apertura dei lavori dei meeting del Fmi e della Banca mondiale ospitati a Bangkok. Georgieva ha parlato di "uno shock di domanda e di investimenti", legato all'Ia, che potrebbe arrivare a spingere la crescita delle economie asiatiche da uno a mezzo punto in più. E, dal punto di vista del mercato del lavoro, di uno "tsunami al rallentatore" che impatterà sul 40% dei posti di lavoro. (ANSA).