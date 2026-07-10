(ANSA) - ROMA, 10 LUG - Il capo negoziatore iraniano e presidente del Parlamento, Mohammad Ghalibaf, ha affermato che il conflitto con gli Stati Uniti non si concluderà mai con la resa di Teheran, aggiungendo che l'Iran è pronto a difendersi se gli americani si ritireranno dal memorandum d'intesa. Lo scrive al Jazeera. "Se gli americani dovessero tradire l'accordo in qualsiasi momento, siamo pronti a difenderci su vasta scala e resisteremo con fermezza, difendendo i diritti del popolo iraniano - ha affermato -. Porre fine alla guerra è una priorità per i Paesi del mondo, ma tutti devono sapere che questo conflitto non finirà mai con la resa dell'Iran". Ghalibaf ha infine aggiunto che le nazioni musulmane devono "alzarsi" e unirsi contro gli Stati Uniti e Israele. (ANSA).