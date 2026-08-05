(ANSA) - ROMA, 05 AGO - Gian Luca Farinelli è il nuovo direttore artistico della Fondazione Accademia del Cinema Italiano - Premi David di Donatello. La nomina è stata approvata oggi, 5 agosto 2026, dal Consiglio di amministrazione della Fondazione, presieduto da Silvia Calandrelli e composto dai Consiglieri Francesco Giambrone, presidente Agis, Alessandro Usai, presidente Anica, Giorgio Carlo Brugnoni, direttore generale Cinema e Audiovisivo del ministero della Cultura e Salvatore Nastasi, presidente della Società Italiana degli Autori ed Editori. A partire da oggi la Siae diventa Socio Fondatore Aderente della Fondazione. "Ringrazio la presidente Silvia Calandrelli e tutto il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Accademia del Cinema Italiano. La loro fiducia mi rende particolarmente orgoglioso. Assumo questo incarico con senso di responsabilità ma anche con entusiasmo. Il cinema italiano ha una storia unica e, al tempo stesso, un presente che merita di essere valorizzato. Lo faremo dando voce a tutte le diverse professionalità, sensibilità e anime, cercando di far emergere il meglio dell'intera filiera" ha detto Gian Luca Farinelli, direttore della Cineteca di Bologna, fra i maggiori esperti di restauro cinematografico, saggista, docente e ideatore del festival 'Il Cinema Ritrovato'. "Rivolgo i miei più sinceri auguri di buon lavoro a Gian Luca Farinelli. La sua competenza e l'incondizionato amore per il cinema rappresenteranno un importante elemento di crescita per l'Accademia e per tutto il nostro settore. Ci attendono appuntamenti importanti che porteranno la Fondazione in una nuova fase della sua storia, a cominciare dalla nomina del presidente onorario e dalla costituzione del Comitato di Indirizzo Artistico che completeranno la governance. I nuovi organi contribuiranno a definire il percorso dell'Accademia, rafforzando il dialogo con l'intero settore cinematografico e le sue diverse professionalità. Una stagione all'insegna della condivisione allo scopo di consolidare il ruolo dei David quale principale riconoscimento del cinema italiano e tra i più importanti a livello internazionale" ha affermato Silvia Calandrelli. (ANSA).