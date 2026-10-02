(ANSA) - ROMA, 02 OTT - "Il deficit dovrebbe stare sotto il 3% anche nel 2026, ma come sapete non basta e le nostre previsioni sono, tenendo conto della spesa supplementare consentita dalle regole europee, che salga al 3,5% nel 27, 3,3% nel 2028 2,4% nel 2029". Lo ha detto il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti in conferenza stampa, dopo il cdm che ha approvato il Dpfp. "Per quanto riguarda il sentiero del debito, il profilo tendenziale è al 138,1% nel 2026, al 138,6% nel '27, 137,7% nel '28 e 136,3% nel 2029", ha aggiunto il ministro. (ANSA).