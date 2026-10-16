(ANSA) - BANGKOK, 16 OTT - "Confermo che sarà chiesto un contributo al sistema finanziario perché riteniamo possa sostenerlo, anche nelle forme riteniamo sarà qualcosa di sostenibile". Lo ha detto il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti a margine delle riunioni Fmi a Bangkok commentando le indiscrezioni di un nuovo prelievo sulle banche per finanziare la manovra. Giorgetti ha aggiunto che "tenere sotto controllo lo spread è nell'interesse di tutti" riferendosi al fatto che le banche hanno miliardi di euro di Btp a bilancio. Inoltre, a domanda su eventuali ricorsi delle banche, il ministro ha commentato "tutti gli italiani potrebbero portare in tribunale lo Stato perché aumenta le tasse. Cercheremo di calibrare la cosa giusta da fare, non credo che morirà nessuno". "Per quanto riguarda l'Irpef, nella misura in cui tutte le caselle e i pezzi del puzzle in questi giorni vanno a dare spazio a interventi, la grande scelta che abbiamo di fronte è se fare interventi selettivi o generalizzati". "Non è giusto decida solo il ministro, valuteremo insieme ai partiti, ai vertici e al presidente Meloni. Due settimane fa avevo un quadro entrate e uscite, ora non è che sono ottimista ma andiamo nella giusta direzione". (ANSA).