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(ANSA) - ROMA, 07 OTT - "Partendo dal principio che abbiamo dimostrato di essere in questi anni addirittura più rigorosi nel rispettare le regole di bilancio europee, riteniamo che questo ci legittimi a porre il tema, ovviamente insieme ad altri Paesi, di come queste stesse regole debbano essere in qualche modo adattate alla realtà odierna". Lo afferma il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, in videocollegamento con l'assemblea di Federtrasporto. "Cioè noi non mettiamo in discussione il piano generale, ma dobbiamo considerare i fattori rilevanti che in qualche modo condizionano la realtà di oggi", aggiunge. (ANSA).