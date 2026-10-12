(ANSA) - ROMA, 12 OTT - "La procedura europea di approvazione della richiesta di attivazione della clausola di salvaguardia nazionale, come delineata dal regolamento sul braccio preventivo della nuova governance, non è ancora conclusa, dovendosi attendere la formale approvazione del Consiglio: è in questo contesto e all'interno di tale procedura che deve essere letto il contenuto programmatico del Dpfp". Lo ha detto il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti in audizione sul Dpfp. "La composizione della manovra sarà quindi definita alla luce del completamento della procedura europea - ha aggiunto - ed elementi saranno forniti nel Documento programmatico di bilancio (Dpb) che, a breve, il Governo trasmetterà al Parlamento e alle Autorità europee". "Il quadro che emerge dal Dpfp è quello di un Paese che, pur trovandosi ad affrontare un contesto internazionale complesso e condizioni finanziarie meno favorevoli, ha continuato a crescere, sostenuto dalla domanda interna e dalla solidità del mercato del lavoro, e può contare su un percorso di finanza pubblica prudente e credibile", ha detto Giorgetti in audizione sul Dpfp. "La sfida rimane quella di contemperare due esigenze imprescindibili: da un lato, la prosecuzione del percorso di consolidamento dei conti al fine di preservare la fiducia dei mercati; dall'altro, l'utilizzo degli spazi disponibili per sostenere, con interventi selettivi, gli investimenti, la competitività e le esigenze concrete di famiglie, lavoratori e imprese". "È un equilibrio - ha aggiunto - che richiede sì prudenza, ma soprattutto capacità di individuare con chiarezza le priorità". L'economia italiana ha dimostrato una "significativa capacità di tenuta", in uno "scenario contraddistinto da elevata incertezza". "La credibilità finanziaria del paese, ancora più in fasi come questa, è una risorsa che va preservata. L'Italia ha dimostrato di saper rispettare gli impegni assunti e mantenere un percorso di finanza pubblica sostenibile", ha aggiunto. (ANSA).