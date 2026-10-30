(ANSA) - ROMA, 30 OTT - "Tutte le componenti del Paese devono contribuire al perseguimento del percorso di risanamento della finanza pubblica, in primis chi come il sistema finanziario ha largamente beneficiato. Ci rendiamo conto che si tratta di oneri significativi ma che riteniamo nel tempo assorbibili senza riverberi negativi". Lo ha detto il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti nel suo intervento alla Giornata mondiale del risparmio dell'Acri. "Lo Stato ha aiutato il sistema bancario con garanzie e Gacs, ora il sistema bancario ha il dovere di aiutare lo Stato nell'ultimo miglio decisivo", ha affermato. Il ministro si è poi rivolto al presidente dell'Abi Antonio Patuelli, che era intervenuto prima dal palco per criticare le misure della Manovra a carico delle banche: "pù volte in queste settimane ho parlato di barca da proteggere in caso di burrasca, caro Patuelli siamo sulla stessa barca". (ANSA).