(ANSA) - ROMA, 11 OTT - Sabato 10 e domenica 11 ottobre 400mila italiani hanno risposto con grande passione e curiosità all'invito del Fai - Fondo per l'Ambiente Italiano Ets a partecipare alla XV edizione delle "Giornate FAI d'Autunno" che, grazie a questo risultato, si conferma - insieme alle Giornate FAI di Primavera in programma ogni anno a marzo - il più importante evento di piazza dedicato alla valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico del nostro Paese. Hanno aperto le loro porte oltre 700 luoghi d'arte, storia e natura in 350 città - molti dei quali solitamente inaccessibili o poco conosciuti - grazie alle visite a contributo libero che nel fine settimana hanno dato vita a un grande racconto diffuso e corale, fatto di monumenti, architetture, paesaggi, opere d'arte, tradizioni e storie che rappresentano i territori e le comunità che li vivono. Ad accompagnare il pubblico alla scoperta dei luoghi aperti anche 9.000 Apprendisti Ciceroni, studenti appositamente formati dai loro docenti che hanno vissuto una preziosa esperienza di cittadinanza attiva e partecipazione culturale. Nonostante le condizioni meteorologiche instabili soprattutto al Centro-Sud e sulle Isole, l'evento - segnala il Fai - ha registrato un grande successo di pubblico, con code ordinate in attesa di entrare in molti luoghi visitabili, che per due giorni sono diventati spazi di incontro, conoscenza e condivisione, rafforzando il senso di appartenenza dei cittadini alla comunità e la consapevolezza del valore del patrimonio comune. Grande interesse anche per le oltre 75 aperture a tema artigianato italiano e Made in Italy, che il Fai ha voluto valorizzare in questa edizione. Il luogo più visitato è stato Palazzo Saladini Pilastri ad Ascoli Piceno, secondo posto per Palazzo Dugnani a Milano, sempre a Milano terzo posto per CityWave, quarta posizione per Villa Giorgina a Roma, mentre chiude la classifica dei primi cinque Villa La Tesoriera a Torino. Le tre regioni che hanno registrato maggiore pubblico sono state Lombardia, Emilia-Romagna e Piemonte. Anche i Beni del Fai regolarmente aperti al pubblico hanno partecipato alla grande festa delle Giornate d'Autunno, accogliendo migliaia di visitatori: il più visto è stato Villa del Balbianello a Tremezzina (CO), secondo posto a parimerito per Villa Gregoriana a Tivoli (RM) e Villa dei Vescovi a Luvigliano di Torreglia (PD), terza posizione per Palazzo Moroni a Bergamo. (ANSA).